Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Başakşehir, Abdullah Avcı'dan para kazanmak istiyor Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı. Ancak transfer için Göksel Gümüşdağ'dan henüz onay çıkmadı.

2 Süper Lig'de hakemlerin yıllık kazancı Süper Lig'de 2018-2019 sezonu geride kalırken, en çok kazanan hakemler de belli oldu. Listenin zirvesinde Cüneyt Çakır yer aldı.

3 Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon Galatasaray, 212 milyon liralık yayın geliriyle bu alanda zirvede yer aldı. Cimbom'u Beşiktaş ve Fenerbahçe takip ediyor.

4 Diagne'nin yerine düşünülen golcü Falcao Diagne'yi astronomik bir fiyata satmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde, Monaco'nun yıldızı Falcao var.

5 Galatasaray'a 11 milyon TL'lik gelir Galatasaray, Atalanta ve Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı 1.6 milyon euro kazandı.

6 Mehmet Topal: Bonservisimi verin gideyim Antalyaspor maçında ıslıklanan Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

7 Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel talebi Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi. Bu istek üzerine yönetimin konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.

8 Beşiktaş'ın gündemindeki Japon futbolcu Beşiktaş, Leicester City'yle sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Shinji Okazaki transfer edecek.

9 TFF Başkanı: İstemsizce güldüm Galatasaray'ın kupa töreninde gülerken kameralara yansıyan TFF Başkanı Hüsnü Güreli tartışmalara açıklık getirdi.