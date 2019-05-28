Başakşehir, Abdullah Avcı'dan para kazanmak istiyor

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesi için top Başakşehir yönetiminde.
BAŞAKŞEHİR BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR
Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran Başakşehir'de gündem takımdan ayrılacak isimler. Başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere birçok futbolcunun transfer olması gündemde.
Uzun yıllar Başakşehir'e hizmet eden Avcı, artık Beşiktaş'ın yolunu tutmaya yakın. Fikret Orman'la Abdullah Avcı el sıkıştı, son sözü ise Göksel Gümüşdağ söyleyecek.
Başakşehir'in son lig maçının ardından Gümüşdağ, deneyimli teknik adamın takımda kalacağı yönünde açıklama yaparken, Avcı ise kısa sürede kararını vereceğini belirtmişti.
Beşiktaş-Avcı haberleri iyice artınca Başakşehir resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
Süreç böyle işlerken, işin perde arkasında Başakşehir'in 55 yaşındaki teknik adamı bedava göndermek istememesi var. Başkan Gümüşdağ, 5 yıllık kontratı bulunan Abdullah Avcı'nın transferinden bonservis ya da sözleşme fesih bedeli istiyor.