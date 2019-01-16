Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor

Lider Başakşehir, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatıyor.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yarın (17 Ocak) imza töreni düzenlenecek.
Yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00’de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."
AVCI'YA YENİ KONTRAT
2014 yılında İstanbul ekibine imza atan Avcı'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesi uzatılacak. Son 2 yılda şampiyonluk yarışının içinde olan Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibinden 6 puan önde lider bitirdi.
Abdullah Avcı'nın adı hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçmişti.
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