Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerini bitiremeyen Fenerbahçe alternatiflere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Leroy Fer ve Çağlar Söyüncü var.

Gittiği her takımda sorunlar yaşayan Balotelli, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'a önerilmiş ancak golcü futbolcu Şenol Güneş tarafından istenmemişti. Nice Başkanı, bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Serdar Aziz, maaşını alamadığı için G.Saray'ı UEFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Sarı-kırmızılılar ise Serdar'a alacaklarını ödeyerek, "Bonservis parası getirmezsen U21'e gidersin" demeyi planlıyor.

Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Alman ekibinin tarihi boyunca en fazla para ödediği futbolcu oldu.

Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da henüz forvet transferi yapılmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları birbirinden komik capslerle yönetime mesaj vermeye başladı.

G.Saraylıların forvet transferiyle ilgili yaptığı capsler

1 Ozan Kabak Stuttgart'ta Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına satıldı.

2 Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir muhabirin, "Taraftar transferi merak ediyor" sözlerine, "Biz de merak ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

3 Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedildi Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

4 Mesut Özil Juventus'a gidiyor İngiliz The Sun gazetesi, Arsenal'ın Mesut Özil'i Juventus'a önerdiğini yazdı.

5 Serdar'ın UEFA tehdidine G.Saray'dan yanıt Serdar Aziz, maaşını alamadığı için G.Saray'ı UEFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Sarı-kırmızılılar ise Serdar'a alacaklarını ödeyerek, "Bonservis parası getirmezsen U21'e gidersin" demeyi planlıyor.

6 Fenerbahçe'nin Ada'dan transfer edeceği 2 futbolcu Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerini bitiremeyen Fenerbahçe alternatiflere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Leroy Fer ve Çağlar Söyüncü var.

7 Nice Balotelli'ye takım arıyor Gittiği her takımda sorunlar yaşayan Balotelli, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'a önerilmiş ancak golcü futbolcu Şenol Güneş tarafından istenmemişti. Nice Başkanı, bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı.

8 Beşiktaş'ta Gökhan ve Tolga takıma dönebilir Babel'i Fulham'a satan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim, istemesi durumunda Gökhan Töre'yi affedebileceklerini tecrübeli teknik adama iletti.

9 Ozan Kabak, Stuttgart tarihine geçti Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Alman ekibinin tarihi boyunca en fazla para ödediği futbolcu oldu.