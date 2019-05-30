Başakşehir: Abdullah Avcı'yla yollarımızı ayırdık

Başakşehir'de bir devrin sonu geldi...

Turuncu-lacivertli takım, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'A 3 YILLIK İMZA ATACAK

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Avcı'nın kısa süre içerisinde siyah-beyazlı takımın başına geçmesi bekleniyor.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ



