Başakşehir, Akhisar'ı geriden gelip devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakeşhir 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada TM Akhisarspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

İLK DEVREYİ AKHİSAR ÖNDE KAPATTI

Ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet alamayan Akhisarspor mücadeleye etkili başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Bilal Kısa'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Serginho topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı ev sahibi TM Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya Medipol Başakşehir golle başladı. 46. dakikada Uğur Uçar'ın sağ kanattan ceza sahasının içine gönderdiği topta Elia topu filelerle buluşturdu.

Başakşehir 75. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasının içinden attığı golle Akhisar deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 yaptı. Golün asisti Alparslan Erdem'den geldi.

82. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu itirazları sonrası Miguel Lopes'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir milli ara sonrası sahne aldığı Akhisar'dan çok kritik bir 3 puanla ayrılırken 56 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. TM Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.