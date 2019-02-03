Başakşehir Akhisarspor'u da yendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Medipol Başakşehir, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrıldı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı. Lider Başakşehir Spor Toto Süper Lig'deki puanını 44'e çıkarırken, Akhisarspor 17 puanda kaldı.

ROBİNHO İLK GOLÜNÜ ATTI

Konuk ekip Medipol Başakşehir, ilk golü 33. dakikada buldu. Sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 40. dakikada yine Visca'nın sağ kanattan ortasında Robinho müsait pozisyonda topa dokundu ve Başakşehir'i 2-0 öne geçirdi.

DEMBA BA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarının 90+3. dakikasında gelişen Başakşehir hücumunda Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bir dakika önce direği geçemeyen Visca bu kez Demba Ba'ya pasını verdi. Müsait pozisyondaki Demba Ba boş kaleye topu gönderdi ve skor 3-0'a geldi. Mücadelede başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALATASARAY'LA PUAN FARKI 8

Başakşehir, 1999-2000 yılında lider Galatasaray'ın 2. sırada yer alan Beşiktaş'a attığı 11 puanlık farkın ardından, 20. haftalar itibariyle Galatasaray'ın 8 puan önüne geçerek takipçisine en büyük farkı atan takım oldu.

Ligin 21. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Son sıradaki Akhisarspor ise gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.