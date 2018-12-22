Başakşehir, Alanya'da 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Ligi'nin 17. haftasında Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.
TARAFLAR 1 PUANLA AYRILDI
Medipol Başakşehir, karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken Aytemiz Alanyaspor, 63. dakikada Junior Fernandes'in golü ile eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.
LİDER TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Başakşehir, 35 puanla liderliğini sürdürürken Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamladı. Alanyaspor, üst üste 3. beraberliğini aldı ve 18 puanla 13. sırada yer aldı.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak tarihinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.