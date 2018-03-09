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Başakşehir, Alanyaspor'dan 4 yedi

Başakşehir Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Başakşehir, Alanyaspor'dan 4 yedi
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Başakşehir Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın başından itibaren istediğini yapamayan Başakşehir sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

EPUREANU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Fernandes, 66'da Efecan, 81'de Emre Akbaba ve 88'de Fernandes attı.

Başakşehir'in tek golünü 85. dakikada Bajic attı.

Öte yandan Başakşehir'de Alexandru Epureanu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor'da da Emre Akbaba 90. dakikada  kırmızı kart gördü.

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