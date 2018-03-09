1 Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak ettik Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Hak edecek bir şey yapmadık." dedi.

2 Epureanu ve Emre Belözoğlu Beşiktaş maçında yok Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

3 Başakşehir, Alanyaspor'dan 4 yedi Başakşehir Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

4 Skrtel: Hedefimiz şampiyonluk Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

5 Inter, Nagatomo'nun bonservis bedelini belirledi İnter, Nagatomo'nun bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray Japon futbolcu için sezon sonu İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

6 Pepe Başakşehir maçında özel kramponla oynayacak Fenerbahçe derbisinde başparmağı kırılan ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı söylenen Pepe'nin Başakşehir maçında özel bir kramponla sahada olacağı öğrenildi.

7 Mesut Özil: Isınırken İhlas ve Fatiha okurum Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, yeni çıkan kitabında inançlarına ne kadar bağlı olduğunu anlattı.

8 Real Madrid'den Neymar atağı Bu sezon lider Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Madrid ekibinin ilk hedefi PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar.

9 Beşiktaş'tan Babel'e 2 yıllık teklif Beşiktaş, Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.