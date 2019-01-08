Başakşehir Alican Özfesli'yi transfer etti

Ara transferde Demir Grup Sivasspor'dan Robinho ile birlikte Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı renklerine katan Medipol Başakşehir, üçüncü ismi de renklerine kattı.

Turuncu Lacivertliler, Altınordu'dan orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İzmir ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Başakşehir'in oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro ödeyeceği kaydedilirken; bir başka kulübe transferi durumunda da Altınordu yüzde 25 pay alacak.