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Başakşehir Alican Özfesli'yi transfer etti

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir ara transferde 3. ismi açıkladı. Turuncu Lacivertliler, Altınordu'dan Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Başakşehir Alican Özfesli'yi transfer etti

Ara transferde Demir Grup Sivasspor'dan Robinho ile birlikte Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı renklerine katan Medipol Başakşehir, üçüncü ismi de renklerine kattı.

Turuncu Lacivertliler, Altınordu'dan orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İzmir ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Başakşehir'in oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro ödeyeceği kaydedilirken; bir başka kulübe transferi durumunda da Altınordu yüzde 25 pay alacak.

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