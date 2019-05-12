Başakşehir-Ankaragücü - CANLI SKOR

Premier Lig'de Manchester City, geriye düştüğü maçta deplasmanda Brighton'ı 4-1 mağlup etti ve üst üste 2. şampiyonluğa ulaştı.

Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Denizlispor (9 yıl sonra), gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'de

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor ile Konyaspor yenişemedi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımdan maddi nedenlerden dolayı ayrıldığını açıkladı.

Gomis: Suudi Arabistan'a para için gittim

Galatasaray'a gönderme yapan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları temiz ve berraktır" dedi.

Fikret Orman: Biz böyle şampiyonluk istemeyiz

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını manşetine taşıyan Hollanda basını, sarı-kırmızılı takıma eşi görülmemiş bir yardım yapıldığını yazdı.

Galatasaray maçında kural hatası yapıldığını iddia eden Rizespor, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

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Diagne, Gomis'in rekorunu kırdı

Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, Rizespor'a attığı 2 golle, Süper Lig'deki gol sayısını 30'a çıkardı ve Gomis'in rekorunu kırdı.