Başakşehir-Ankaragücü - CANLI SKOR

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MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR....
BAŞAKŞEHİR 2-1 ANKARAGÜCÜ
17' GOL..... (Boyd) - Ankaragücü
46' GOL... (Bajic) - Başakşehir
62' GOL... (Robinho) - Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner, Napoleoni, Bajic.
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.