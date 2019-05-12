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Başakşehir-Ankaragücü - CANLI SKOR

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Başakşehir-Ankaragücü - CANLI SKOR
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MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR....

BAŞAKŞEHİR 2-1 ANKARAGÜCÜ

17' GOL..... (Boyd) - Ankaragücü

46' GOL... (Bajic) - Başakşehir  

62' GOL...  (Robinho) - Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner, Napoleoni, Bajic.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.

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