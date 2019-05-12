Başakşehir-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

1 Emre Akbaba'nın ayağında 2 kırık var Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık olduğu açıklandı. Emre'nin çekilen röntgen filmi sakatlığının ciddiyetini gözler önüne serdi.

2 Yanal: Futbolumuz adına kapkara bir geceydi Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Ersun Yanal, Galatasaray'a gönderme yaparak, "Türk futbolu için kapkara bir gece" şeklinde konuştu.

3 Ali Koç: Futbol için kara bir gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem hatalarını eleştirdi.

4 Fatih Terim: Allah bize sezonu taçlandırma fırsatı verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve iki kupa hedeflerinin devam ettiğini ifade etti.

5 Fenerbahçe kazandı Akhisarspor küme düştü Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Bu sonucun ardından Akhisarspor ligde küme düşen ilk takım oldu.

6 Candaş Tolga Işık'tan Serkan Çınar'a tepki Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ı eleştirdi.

7 Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum Galatasaray'a mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulunan Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi. Kartal 'Silahım olsa vururdum, samimi söylüyorum.' dedi.

8 Rıdvan Dilmen: Başakşehir böyle kazansa ne olurdu Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemini çok sert bir dille eleştirdi. Dilmen "Türkiye'de kulüp yöneticileri maç yönetse, böyle yönetemez." dedi.

9 Galatasaray admini çıldırdı Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, Diagne'nin 90+7'de attığı golün ardından taraftarın sevindiği bir gif'i random atarak paylaştı.