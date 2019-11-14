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Başakşehir, Arda ile yollarını ayırıyor

Başakşehir, Barcelona'dan kiralanan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Arda Turan'ın sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

| Haber Merkezi
Başakşehir, Arda ile yollarını ayırıyor
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Arda Turan'ın, Başakşehir kariyeri sona eriyor...

Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralanan 32 yaşındaki futbolcu, bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Turuncu-lacivertli kulüp, bu sezon yedek kulübesine hapsolan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ

Bu sezon ilk 11’de forma şansı bulamayan, 7 maça sonradan dahil olan Arda, skora en ufak bir katkı yapamadı. Başakşehir'le 4 milyon euroya anlaşan Turan, sezon başında yüzde 50 indirime giderek ücretini 2 milyon euroya düşürmüştü.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda hem Başakşehir'le hem de Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda'nın, kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu.

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