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Başakşehir Arda Turan'ı transfer ediyor

Everton ve Milan'ın da transfer listesinde bulunan Arda Turan'ın, Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve Başakşehir'i tercih etme olasılığının daha yüksek olduğu öğrenildi.

Başakşehir Arda Turan'ı transfer ediyor
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Kralspor.com/Özel Haber

Arda Turan, Türkiye'ye geri dönüyor...

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcuya Başakşehir'in de talip olduğu ortaya çıktı.

MİLAN VE EVERTON DA İSTİYOR

Everton ve Milan gibi dev kulüplerin de transfer listesinde yer alan tecrübeli futbolcunun, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'E DAHA YAKIN

Her fırsatta Göksel Gümüşdağ'a olan sevgisini dile getiren Arda Turan'ın, yapılan görüşmenin ardından Başakşehir'e transfer olmayı ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU DA DEVREDE

Yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun da transferde devreye girdiği ve yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtildi.

Arda'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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