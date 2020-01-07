Başakşehir, Arda Turan'la yollarını ayırdı

Arda Turan, Başakşehir'den ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, sözleşme fesih isteğinin Arda Turan'dan geldiği belirtildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDI

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi.

Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

ARDA TURAN İÇİN İHTİMALLER

Arda Turan, Başakşehir'le yollarını ayırsa da Barcelona ile olan sözleşmesi devam ediyor. İspanyol ekibiyle 6 aylık kontratı kalan deneyimli futbolcunun, bundan sonra ne yapacağı merak konusu.

32 yaşındaki oyuncu için en güçlü ihtimal Galatasaray olarak görünüyor. Fakat sarı-kırmızılı cephe, Arda konusunda ikiye bölünmüş durumda. Fatih Terim, Arda'nın transferine olumlu bakarken başkan ve yönetim karşı çıkıyor.

Yıldız futbolcunun adı Beşiktaş'la da anılıyor. Arda Turan'ı Başakşehir'e getiren Abdullah Avcı, transferde önemli rol oynayabilir. Diğer yandan siyah-beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz ve Caner Erkin, Arda'yla çok yakın arkadaşlar ve tecrübeli oyuncunun alınmasını talep ettikleri öne sürülüyor.

Arda Turan'ın ayrılık açıklaması:

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