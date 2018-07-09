Turuncu-lacivertli takım, Salzburg kentinde 23 Temmuz'a kadar kamp yapacak.
İstanbul'dan uçakla Salzburg'a gelen turuncu-lacivertli kafileye havalimanındaki taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turuncu-lacivertli ekip, Salzburg'dan 23 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Saalfelden kasabasına geçti.
HAZIRLIK MAÇLARI YAPACAK
Medipol Başakşehir, Avusturya'da 13 Temmuz'da Almanya temsilcisi 1860 Münih, 17 Temmuz'da Rusya ekibi Ufa, 20 Temmuz'da aynı ülkeden Akhmat Grozny ve 23 Temmuz'da İspanya'dan Eibar'la hazırlık maçları oynayacak. FIFA Dünya Kupasında Fas Milli Takımı'nda forma giyen Manuel da Costa, 14 Temmuz'da kamp çalışmalarına dahil olacak.