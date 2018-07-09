Başakşehir Avusturya'da

Uzun süredir stoper arayışı içinde olan Galatasaray yönetimi, Monaco forması giyen Polonyalı defans oyuncusu Kamil Glik'i transfer etmeyi planlıyor.

10 Ağustos'ta başlayacak olan 2018-2019 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Portekizli Nani, sarı-lacivertli takımda tekrar forma giymek istediğini söyledi.

Galatasaray, Nijeryalı genç futbolcu Onyekuru ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Ozan Tufan, İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçında taraftarlarla tartıştı. Yaşanan bu olayın ardından sportif direktör Comolli'nin 23 yaşındaki futbolcuyu uyardığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Volkan Demirel ile sözleşme yeniledi

Cocu, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında U21 takımına transfer ettiği Boris Rapaiç'i A takıma davet etti.

9

Vida'dan Beşiktaş'a: Beni satın

Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'dan teklifler alan Vida, Beşiktaş yönetimine transfer olmak istediğini iletti.