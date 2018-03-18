Başakşehir-Beşiktaş - CANLI SKOR

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13' Beşiktaş kendi yarı alanında yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
9' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Volkan Babacan'ın sektirdiği topa Negredo hamle yaptı ancak Volkan son anda tekrar topun kontrolünü sağladı.
6' Visca ceza alanı dışından üst üste şutlarla Beşiktaş kalesini yokladı. İlk şutta Fabri topu çıkarırken ikinci şutta top yandan auta çıktı.
4' Başakşehir maça daha baskılı başladı. İlk dakikalarda oyun daha çok Beşiktaş yarı alanında oynanıyor.
2' Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca ortaladı, Adebayor topa yükselirken hakem faul yaptığını belirtti.
1' Maç Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Başakşehir de Beşiktaş da kazanarak avantaj yakalamak istiyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor
Beşiktaş: Fabri, Vida, Adriano, Gökhan, Medel, Tosic, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Negredo