Başakşehir-Beşiktaş - CANLI SKOR

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80' Beşiktaş, son 10 dakikaya giriliken beraberlik için bastırıyor. Başakşehir ise kontra atak arıyor.
57' Beşiktaş üst üste ataklar yapmaya devam ediyor. Babel'in sert şunu Mert Günok parmaklarının ucuyla dışarı çeldi.
53' Beşiktaş etkili geldi. Babel'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Mustafa gelişine vurdu, top auta gitti.
50' Mücadelede ikinci yarı da hzılı başladı. Elia'nın pasında Visca'nın müsait durumda yaptığı vuruş auta gitti.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Başakşehir 1-0 Beşiktaş
40' Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens'in şutunu Mert Günok son anda çeldi.
38' Beşiktaş savunmasında büyük boşluk! Elia'nın sağ kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Visca'nın şutu dışarı gitti.
35' Başakşehir, pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırmak istiyor. Ev sahibi takımın savunması hatasız oynuyor.
25' Golden sonra Beşiktaş, rakip kalede ataklarını daha sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, Love ve Babel'le tehlikeli pozisyonlar oluşturuyor.
18' GOL... Başakşehir 1-0 Beşiktaş (Epureanu)
Köşe vuruşundan gelen topa ceza alanında dokunan Epureanu takımını 1-0 öne geçirdi.
16' Mücadelede tempo oldukça yüksek. İki takım da hızlı futbolla önemli ataklar geliştiriyor
6' Elia'nın golü, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
5' Mücadele tempolu başladı. Beşiktaş Lens'le çok müsait bir durumdan yararlanamadı.
1' Zirveyi ilgilendiren kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada Başakşehir'i yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.
Başakşehir ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Elia, Bajic
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love