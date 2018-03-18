Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Başakşehir de Beşiktaş da kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK MAÇ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Son iki maçında 5 puan kaybeden Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, Gökhan, Mahmut, Visca, Mossoro, Arda Turan, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca Babel, Negredo