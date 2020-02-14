Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i de yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR
Mert Günok
Junior Caiçara
Carlos Ponck
Alex Epureanu
Gael Clichy
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Edin Visca
Eljero Elia
Demba Ba
Enzo Crivelli
BEŞİKTAŞ
Loris Karius
Douglas
Domagoj Vida
Victor Ruiz
Caner Erkin
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Jeremain Lens
Kevin-Prince Boateng
Nicolas N'Koudou
Burak Yılmaz