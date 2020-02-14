Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues, 1 ay sahalardan uzak kalacak. 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte G.Saray derbisini de kaçırmış olacak.

Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti

TFF'nin, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatasının yapılmadığını duyurmasının ardından Beşiktaş, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

4 büyüklerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 19 oyuncuyu sizler için derledik...

EURO 2020 kadrosuna alacağı futbolcular hakkında konuşan Şenol Güneş, 13 farklı isimden bahsederek bazı ipuçları verdi.

Şenol Güneş'in futbolcularla ilgili yorumu

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Ighalo, koronavirüs nedeniyle ManU tesislerine giremiyor

ManU, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo'nun, olası bir koronavirüs taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.