Başakşehir Bulgaristan'da şansını tazeledi

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Medipol Başakşehir, kötü başladığı Avrupa macerasında, umudunu korudu. Bulgaristan'da kazanan Medipol Başakşehir, son hafta da kazanmak zorunda.

Ludogorets Razgrad'e konuk olan temsilcimiz Başakşehir, 20. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden 8 dakika sonra ise, bu kez Visca, Kerim Frei'a asist yaptı. Skor 2-0 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında, sahada kontrolü sağlayan Başakşehir, rakibine fazla pozisyon şansı tanımadı.

Maçın 65. dakikasında ev sahibi Ludogorets'ten Marcelinho sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti. 1-2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son haftaya 3. sırada giren Medipol Başakşehir'in 7 puanı bunuluyor.

Grup lideri Brag'nın 10 puanı bulunurken, ikinci sıradaki Ludogorets Razgrad'ın ise 8 puanı var.

Son hafta Braga'yı ağırlayacak Başakşehir'in mutlak kazanması gerekiyor. Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte, Hoffenheim'ın da evinde Ludogorets Razgrad'ı yenmesi gerekiyor.