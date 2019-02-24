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Başakşehir, Bursaspor karşısında hata yapmadı

Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve puan kaybı yaşamadı.

Başakşehir, Bursaspor karşısında hata yapmadı
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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI

Cumartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edilen ve pazar gününe ertelenen maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

GOLLER

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Marcio Mossoro, 40. dakikada Edin Visca ve 90. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 51'e yükseltti.

Bursaspor ise 24 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bursaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.

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