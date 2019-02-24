Başakşehir, Bursaspor karşısında hata yapmadı

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Fatih Terim'den fikstür tepkisi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır" diyerek TFF'ye tepki gösterdi.