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Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi

Başakşehir-Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Maçın hakemi Halis Özkahya'nın maçı yarına ertelediği açıklandı.

Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi
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Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı, başladıktan 5 dakika sonra durdu.

İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hakem Halis Özkahya, oyunu durdurdu. Görüş açısının sınırılı olduğunu belirten Halis Özkahya, saha çizgilerini de göremediğini kaydetti ve maçı durdurdu.

MAÇ BİR SONRAKİ GÜNE ERTELENDİ

Maçın hava muhalefeti nedeniyle yarın aynı saate ertelendiği açıklandı.Maç sırasında çizgilerin ve görüş açısının bozulması nedeniyle maçın iptal edildiği duyuruldu.

Başakşehir-Bursaspor maçı tatil edildi VİDEO

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