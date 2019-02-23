Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı, başladıktan 5 dakika sonra durdu.
İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hakem Halis Özkahya, oyunu durdurdu. Görüş açısının sınırılı olduğunu belirten Halis Özkahya, saha çizgilerini de göremediğini kaydetti ve maçı durdurdu.
MAÇ BİR SONRAKİ GÜNE ERTELENDİ
Maçın hava muhalefeti nedeniyle yarın aynı saate ertelendiği açıklandı.Maç sırasında çizgilerin ve görüş açısının bozulması nedeniyle maçın iptal edildiği duyuruldu.
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