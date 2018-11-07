Başakşehir Ç.Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Sakatlıkları süren Eljero Elia ve Mahmut Tekdemir bugün yapılan antrenmana da katılmadı. Tedavisi devam eden Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alan oyun ve çift kale maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.