Başakşehir dağılıyor

Süper Lig'in büyük bir bölümünü lider olarak götüren ve bir ara Galatasaray'a 8 puan fark atan Başakşehir'in şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırması, kulüpte büyük bir krize yol açtı.

Kadrosunu şampiyonluk sonrası gelecek paraya göre oluşturan turuncu-lacivertliler, 400 milyon TL gibi bir rakamdan mahrum kalınca çıkmaza girdi.

KADRO ÇOK YAŞLANDI

Son yapılan transferlerle kadronun yaş ortalamasını oldukça yükselten İstanbul ekibinin yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıracağı öğrenildi.

Takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan isimler:

Abdullah Avcı: Beşiktaş'la görüşüyor.

Emre Belözoğlu: Yaş 39. Emekli olmaya hazırlanıyor.

Robinho: Yaşı 35. Ülkesi Brezilya'ya dönme ihtimali bulunuyor.

Mossoro: Yaş 35. Yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Adebayor: Yaş 35. Yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Demba Ba: Yaş 33. Yüksek maaşı nedeniyle alıcı çıkarsa satılabilir.

Arda Turan: Yaş 32. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak isteyen çıkarsa yollanacak.

Volkan Babacan: Yaş 30. Kaleyi Mert'e kaptıran Volkan'la da yollar ayrılabilir.

Visca: Fenerbahçe'yle görüşüyor.

İrfan Can: Fenerbahçe'yle görüşüyor.



Öte yandan Clichy (Yaş 33), Epureanu (Yaş 32), Mahmut (Yaş 31) ve Caicara (Yaş 30) gibi takımın iskeletini oluşturan isimlerin de 30 yaşın üstünde olması yönetimi düşündüren bir başka konu.