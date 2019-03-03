Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendi

Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve puan kaybı yaşamadan liderliğini devam ettirdi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca attı.
10 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR
Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 6 maçtır kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.