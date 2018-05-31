Başakşehir Egemen ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Egemen Korkmaz ile sezonu Osmanlıspor'da kiralık olarak geçiren Mehmet Batdal, Başakşehir'e veda etti.

Turuncu-lacivertli kulüp, her iki futbolcuyla yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

TEŞEKKÜRLER EGEMEN

Ocak 2017’den bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Egemen Korkmaz’ın sözleşmesi sona ermiştir. Yaşadığı talihsiz sakatlıklara karşın hırsından ve mücadelesinden hiç vazgeçmeyen milli futbolcu, tecrübesiyle saha dışında da takımımıza önemli katkılarda bulundu. Egemen Korkmaz’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

TEŞEKKÜRLER MEHMET

2013 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Mehmet Batdal’ın sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüzün kurulma aşamasından bu yana aramızda olan, futbolculuğunun yanısıra karakteriyle de fark yaratan ve hem 1. Lig hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi mücadelelerinde takımımıza önemli katkılar veren başarılı futbolcuya Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hatıra plaketi verdi. Mehmet Batdal’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.