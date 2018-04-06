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Başakşehir, Elia'nın golüyle kazandı

Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u Elia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Başakşehir, Elia'nın golüyle kazandı
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Süper Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan turuncu lacivertliler, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ağırladığı rakibini Elia'nın golüye 1-0 mağlup ederek maç fazlasıya liderlik koltuğuna oturdu.

İLK YARIDA TEK GOL ELİA'DAN

Maça etkili başlayan Medipol Başakşehir, 18. dakikada öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia'ya gönderdi. Elia'nın boş kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KAZANAN BAŞAKŞEHİR OLDU

İlk yarıya nazaran daha düşük tempoda oynanan maçın ikinci yarısında iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazanan taraf oldu.

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Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 59'a çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.

Öte yandan Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak.

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