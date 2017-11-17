Başakşehir Emenike'ye talip oldu

Türkiye macerasına Karabükspor'da başlayan ve sonrasında yıldızı parlayan Emenike, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Şimdi ise Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Emenike, bu sezon bekletilerin uzağında kaldı. Yunanistan'da mutlu olmadığı takım başkanına bildiren Nijeryalı forvete Medipol Başakşehir talip oldu.

YUNANİSTAN'A UYUM SAĞLAYAMADI

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıktı, gol atamadı. Sadece Devler Ligi ön elemesinde ve kupada ağları sarsabilen yıldızın psikolojik olarak da Yunanistan'a hiç uyum sağlayamadığı ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Bu tablo paralelinde Emenike'ye tekrar Türkiye ve hatta İstanbul yolları göründü. Menajerine İstanbul'da bir takım bulması yönünde tam yetki veren 30 yaşındaki Nijeryalı için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi.

EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

Önce kiralama teklifiyle kapısı çalınacak Yunanlılar da böyle bir ihtimale fazlasıyla sıcak bakıyor, görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.