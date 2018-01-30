Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

1 Ümit Özat: Bu işin rövanşı var Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu işin bir de rövanşı var. Bu iş bitmiş değil." dedi.

2 Beşiktaş ilk maçta avantajı yakaladı Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

3 Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a kötü haber Fenerbahçe maçında sakat olarak forma giyen Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

4 Ndiaye, Stoke City için sağlık kontrolünden geçti Galatasaraylı Badou Ndiaye, İngiltere'ye uçtu ve Stoke City'ye transferi için sağlık kontrollerinden geçti.

5 Neymar, Messi ve Ronaldo gibi olmak istiyor PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, tüm futbolcuların Messi ve Ronaldo gibi olabilmek için hayal kurduklarını söyledi.

6 Samuel Eto'o Konyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Samuel Eto'o'yla 1 yıl opsiyonlu 2.5 yılllık anlaşmaya vardı.

7 Başakşehir, Emre Akbaba'yı transfer etti Medipol Başakşehir, Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'yla anlaşmaya vardı. Milli futbolcu sezon sonunda Başakşehir forması giyecek.

8 Deniz Naki futboldan men edildi PKK propagandası yaptığı için PFDK'dan 3 yıl 6 ay men cezası alan Amedsporlu Deniz Naki, kurallar gereği 3 yıldan fazla ceza aldığı için Türkiye'de bir daha futbol oynayamayacak.

9 Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı Serdar Gürler, Galatasaray-Osmanlıspor maçı öncesi Fatih Terim'le çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.