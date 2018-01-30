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Başakşehir, Emre Akbaba'yı transfer etti

Medipol Başakşehir, Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'yla anlaşmaya vardı. Milli futbolcu sezon sonunda Başakşehir forması giyecek.

Başakşehir, Emre Akbaba'yı transfer etti
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Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

EMRE AKBABA'YI TRANSFER ETTİ

Kadrosunu güçlendirmek isteyen turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba'yla anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.

ARDA VE BAJİC'İ KADROSUNA KATMIŞTI

Başakşehir, bu transfer döneminde Arda Turan ve Bajic'i kadrosuna katmıştı.

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