Başakşehir, Emre Akbaba'yı transfer etti

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
EMRE AKBABA'YI TRANSFER ETTİ
Kadrosunu güçlendirmek isteyen turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba'yla anlaşmaya vardı.
Milli futbolcu, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.
ARDA VE BAJİC'İ KADROSUNA KATMIŞTI
Başakşehir, bu transfer döneminde Arda Turan ve Bajic'i kadrosuna katmıştı.