Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istediğini ifade etmişti ancak bugün tecrübeli futblolcunun sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

1 YIL DAHA KALDI

Başakşehir Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu’na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

Başakşehir, Emre'yle 1 yıl daha uzattı - İZLE



"UZATMASAYDIM FUTBOLU BIRAKACAKTIM"

Yayıncı kuruluşa konuşan Emre Belözoğlu, gelecek sezonun futbol yaşantısındaki son yılı olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Hem Başakşehir ailesi hem de kendi adıma hayırlı olmasını diliyorum bu imzanın. 1 yıl daha oynamamam yönünde karar alsalardı futbolu bırakacaktım, hem başkana hem hocamıza söylemiştim. İki yıldır şampiyonluğa oynuyoruz. Büyük konuşmayayım ama benim de son senem olacak. İnşallah kupayla veda ederim futbola. 1 yıl futbol oynarken bu geçişe kendimi hazırlamam daha kolay olacak. Teknik direktörlük veya spor yöneticiliği arasında mutlaka karar vereceğim. Bu anlamda önümüzdeki sene eğitimlerime de devam edeceğim bir süreç olabilir."

BIRAKMASINI İSTİYORUM DEMİŞTİ

Göksel Gümüşdağ daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye bu davranışların olup olmayacağını konuşup bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi yönünde ama kendisi ve hoca devam etmesini istiyor."