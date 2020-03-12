Başakşehir evinde Kopenhag'ı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir, sahasında Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde çeyrek finale yükselebilmek için avantaj elde etti.
GOL SON DAKİKALARDA GELDİ
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada penaltıdan Edin Visca attı.
RÖVANŞ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak.
Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.
VİSCA BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ EN GOLCÜ OYUNCUSU
Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Edin Visca, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü kaydetti.
Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
CRİVELLİ SAKATLANDI
Medipol Başakşehir'in Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.
Mücadelenin 72. dakikasında Visca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Sedye ile oyundan alınan Fransız futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho oyuna girdi.