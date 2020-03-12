Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Başakşehir evinde Kopenhag'ı mağlup etti UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi.

2 Spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak Beştepe'de yapılan koronavirüs toplantısı sonucunda alınan karara göre, spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

3 Çağlarlı Leicester'da, 3 oyuncu koronavirüse yakalandı İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada ismi açıklanmayan 3 oyuncunun koronavirüs belirtileri gösterdiği duyuruldu.

4 Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

5 Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın, 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

6 Adebayor'dan insanlık dışı faul Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Defensa Justicia maçında rakibine yaptığı faulle gündem oldu.

7 FIBA ve Euroleague'den koronavirüs kararı FIBA, 13 Mart itibarıyla tüm basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı. EuroLeague de ikinci bir karara kadar, tüm maçların ertelendiğini duyurdu.

8 Daragh'ın mektubundan beri Liverpool'un yüzü gülmüyor Manchester United taraftarı 10 yaşındaki Daragh Curley'in, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a yazdığı mektubun ardından kırmızılılar çıktıkları 4 maçın, 3'ünden mağlup ayrıldılar.

9 Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönemeyeceğini iletti. Portekizli oyuncunun karantinaya alındığı da öğrenildi.