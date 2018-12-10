Başakşehir, farkı açmaya devam ediyor

Medipol Başakşehir zirvede tek başına! Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin birçoğunun puan kaybettiği haftayı Medipol Başakşehir iyi değerlendirdi.

EN YAKIN RAKİBİNE 7 PUAN FARK ATTI

Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti ve en yakın rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükseltti.

GOL İLK YARIDA GELDİ

Afyon'da oynanan maçta oyunun kontrolü Medipol Başakşehir'deydi. Maçın ilk dakikasından itibaren Ankaragücü önünde baskı kuran Medipol Başakşehir 7. dakikada Visca'nın attığı şık gollle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu şekilde tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 33'E ÇIKARDI

İkinci yarıda da önde olmanın avantajını iyi kullanan Medipol Başakşehir topa sahip olan takımdı. Ankaragücü'nün tehlikeli atak bulmasına şans tanımayan Medipol Başakşehir skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardndan Medipol Başakşehir puanını 33 yaparken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.