Fenerbahçe Fernandao'nun golleriyle kazandı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir'e konuk oldu.

GOLLER FERNANDAO'DAN GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlar buldu. Başakşehir topun hakimi olurken, Fenerbahçe kaptığı toplarla kontra ataktan etkili oldu. Sarı-lacivertliler 32. dakikada Başakşehir'in savunma hatasında golü buldu.

Topu önünde bulan Fernandao, meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın yanından ağlara gönderdi. İlk 45 dakikalık dilim 1-0 sona erdi.

Fenerbahçe'nin ikinci golü de Fernandao'dan geldi. 56. dakikada Dirar'ın ortasında altı pasta düzgün bir kafa vuruşu yapan Brezilyalı farkı 2'ye çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yendi.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 2'YE İNDİRDİ

Ligin zirvesinde yer alan Başakşehir'i yenen Fenerbahçe puanını 41'e çıkardı. 43 puanda kalan rakibiyle aradaki farkı 2'ye düşürdü. Haftanın son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u yenerse liderliğe yükselecek.