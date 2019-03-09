Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'deki son 10 maçını kaybetmeyen Başakşehir, sarı-lacivertlileri de yenerek liderliğini yara almadan sürdürmek istiyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve büyük maçları kaybetmeyen Fenerbahçe ise Başakşehir'i mağlup ederek çıkışını devam ettirmeyi planlıyor.
Galatasaraylıları da yakından ilgilendiren maç, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudryashov, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado