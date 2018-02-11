Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta lider Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Başakşehir'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada haftaya girdi. Ligde 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, bu unvanını koruyarak, rakibiyle olan puan farkını azaltmaya çalışacak.

Süper Lig'de son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 19 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Neto, Hasan, Mehmet, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Fernandao