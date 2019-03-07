Başakşehir-F.Bahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek

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Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

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Golü atıp tabelayı kendi değiştirdi

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Erdoğan: Milli Takım için memnunum

1 LeBron James, Jordan'ı geçti LeBron James, takımının Denver Nuggets'a kaybettiği karşılaşmadaki performansıyla tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geride bıraktı.

2 Mariano'nun yerine Douglas geliyor Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Douglas'ı kadrosuna katacak.

3 Beşiktaş Adriano ile yollarını ayırıyor Gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gidecek olan Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki sol bek Adriano ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

4 Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Samatta Gelecek sezon Frey ve Slimani'yi gönderecek olan Fenerbahçe, forvet bölgesine Genk forması giyen Samatta'yı almayı planlıyor.

5 Beşiktaş'tan görev bekleyen 4 yerli hoca Beşiktaş'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet eden teknik direktörler, şimdilerde takımın başına geçmek için yarışıyor.

6 Pepe ile Dzeko arasında yaşanan gerilim Porto-Roma mücadelesinde Dzeko ile Pepe arasında tartışma yaşandı. Pozisyonda Dzeko yerde kalırken, Cüneyt Çakır iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

7 Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti Fırat Aydınus'un Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında bu yüzden kavga çıktığı iddia edildi.

8 Şenol Güneş kararını açıklıyor Bugün saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görevine devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

9 Porto Roma'yı yenerek çeyrek finale çıktı Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Porto Roma'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.