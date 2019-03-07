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Başakşehir-F.Bahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek

Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir-Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

Başakşehir-F.Bahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak.

8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'le küme hattından çıkmak isteyen Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Hüseyin Göçek ytönetecek.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇI GÖÇEK'İN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Mart Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Erzurumspor: Mete Kalkavan
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler
16.00 Çaykur Rizespor- Kayserispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler

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