Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek haftayı lider olarak kapatan sarı-lacivertliler, ikide iki peşinde.
Ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'dan fark yiyen Başakşehir ise çıkış arıyor.
Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.