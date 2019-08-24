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Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
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Geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek haftayı lider olarak kapatan sarı-lacivertliler, ikide iki peşinde.

Ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'dan fark yiyen Başakşehir ise çıkış arıyor.

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.

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