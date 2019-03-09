Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Galatasaraylıları da yakından ilgilendiren maç, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caiçara
Epureanu
Mahmut
Kudryashov
İrfan
Emre
Visca
Mossoro
Arda
Robinho
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Serdar
Hasan Ali
Mehmet Topal
Tolgay
Moses
Zajc
Valbuena
Soldado