Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Fırat Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikede

Yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi. MHK Talimatının 38. maddesine göre, 3 aydan fazla ceza alırsa Aydınus'un hakemlik hayatı bitecek.