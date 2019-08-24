Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

İtalya Ligi bu yıl bir ilke sahne olacak. Serie A'da 8 Türk oyuncu forma giyecek.

Serie A'da ilk kez 8 Türk mücadele edecek

Beşiktaş, Roma'nın Fransız orta saha futbolcusu Maxime Gonalons'u kiralamak için İtalyan ekibine teklif yaptı.

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Spor camiası Emine Bulut için tek ses oldu

Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından geçtiğimiz gün boğazından bıçaklanarak öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu olaya duyarsız kalamayan spor dünyasında da tepkiler çığ gibi büyüdü.