Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek haftayı lider olarak kapatan sarı-lacivertliler, ikide iki peşinde.
Ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'dan fark yiyen Başakşehir ise çıkış arıyor.
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caiçara
Chedjou
Pock
Behich
Soner
Azubuike
Visca
Arda
Elia
Demba Ba
Fenerbahçe
Altay
Sadık
Zanka
Jailson
Dirar
Emre
Ozan
Deniz
Rodrigues
Kruse
Muriqi