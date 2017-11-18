Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri

Sol bek, orta saha ve hücum hattına transfer yapılmasını isteyen Aykut Kocaman, Van Persie, Fernandao ve Aatıf'ın da gönderilmesini istedi.

Samandıra'ya giden başkan Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman'la hem de futbolcularla toplantı yaptı.

Aziz Yıldırım: Farkı da kapatırız şampiyon da oluruz

Kendisi hakkında FETÖ'cü imasında bulunulduğunu söyleyen Fikret Orman, "Ayıptır ya" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Bugün hayatını kaybeden milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, bundan tam 29 yıl önce büyük bir başarıya imza atmıştı.

1 Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 Fikret Orman'dan FETÖ isyanı Kendisi hakkında FETÖ'cü imasında bulunulduğunu söyleyen Fikret Orman, "Ayıptır ya" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

3 Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

4 Naim Süleymanoğlu'nun rekoru 29 yıldır kırılamıyor Bugün hayatını kaybeden milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, bundan tam 29 yıl önce büyük bir başarıya imza atmıştı.

5 Galatasaray'da yabancı kuralı harekatı G.Saray yönetimi, 2019-2020 sezonunda 8+3 olarak uygulanacak olan yabancı kuralına uymak için 6 yabancıyla yolları ayırma kararı aldı.

6 Aykut Kocaman'dan yönetime transfer raporu Sol bek, orta saha ve hücum hattına transfer yapılmasını isteyen Aykut Kocaman, Van Persie, Fernandao ve Aatıf'ın da gönderilmesini istedi.

7 Şenol Güneş: İki takım da gol atayınca 0-0 bitti Şenol Güneş'in 0-0 sona eren Akhisarspor maçı sonrası yaptığı analiz, taraftarları kızdırdı.

8 Lens ıslıklandı Beşiktaş'ta bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Lens, Akhisarspor maçında oyundan çıkarken protesto edildi.

9 Aykut Kocaman'a nazar boncuğu hediye ettiler Doktorlardan oluşan bir grup F.Bahçe taraftarı, "Size nazar değdi hocam" diyerek Aykut Kocaman'a nazar boncuğu verdi.