Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri

Haftanın, sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir'i yenerek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkarmayı planlıyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaraymaçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Uğur, Gökhan İnler, İrfancan, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren, Gomis