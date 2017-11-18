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Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri
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Başakşehir-Galatasaray - CANLI SKOR

Haftanın, sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir'i yenerek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkarmayı planlıyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaraymaçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Uğur, Gökhan İnler, İrfancan, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren, Gomis

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