Başakşehir-Galatasaray - CANLI SKOR

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25' Galatasaray etkili geldi. Sağ kanattan ceza alanına sokulan Onyekuru son çizgiye inmeden sert vurdu, kaleci Mert direk dibinde topu çıkardı.

18' GOL... Başakşehir 1-0 Galatasaray (İrfan Can Kahveci)

13' Galatasaray ön alan baskısı yapıyor. Başakşehir ise hızlı geçiş oyunuyla çok çabuk Galatasaray kalesine gidiyor. İki takım savunması da bu dakikaya kadar hata yapmadı.

5' Mücadeleye iki takım da temkinli başladı.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 7. sırada bulunan Galatasaray, lider Başakşehir'i mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ev sahibi ekibin hedefi ise 8 puan önünde bulunduğu sarı-kırmızılıları yenerek puan farkını 11'e çıkararak şampiyonluk şansını biraz daha güçlendirmek.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok