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Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
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Haftanın, sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaraymaçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir'i yenerse ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir

Volkan 
Uğur
Attamah
Epureanu
Clichy
Mahmut
Emre
Visca
Mossoro
Elia
Adebayor

Galatasaray

Muslera
Mariano
Maicon
Denayer
Linnes
Fernando
Ndiaye
Tolga
Rodrigues
Belhanda
Gomis

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