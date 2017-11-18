Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Haftanın, sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaraymaçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir'i yenerse ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir



Volkan

Uğur

Attamah

Epureanu

Clichy

Mahmut

Emre

Visca

Mossoro

Elia

Adebayor



Galatasaray



Muslera

Mariano

Maicon

Denayer

Linnes

Fernando

Ndiaye

Tolga

Rodrigues

Belhanda

Gomis