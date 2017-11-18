Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Haftanın, sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaraymaçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ PUAN KAYBETTİ
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir'i yenerse ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Volkan
Uğur
Attamah
Epureanu
Clichy
Mahmut
Emre
Visca
Mossoro
Elia
Adebayor
Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Denayer
Linnes
Fernando
Ndiaye
Tolga
Rodrigues
Belhanda
Gomis