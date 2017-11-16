Başakşehir-Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın

Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanancak mücadelelerin hakemleri belli oldu.

HAFTANIN MAÇI ALİ PALABIYIK'A VERİLDİ

Cumartesi günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını sezonun en çok tepki çeken hakemi Ali Palabıyık yönetecek.





Bu sezon Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği kararlardan dolayı eleştiri oklarının hedefi olan ve TFF tarından bir kaç hafta dinledirilen Ali Palabıkyık'ın haftanın sonucu en çok merak edilen Başakşehir-Galatasaray müdalesine atanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

