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Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 7. sıraada bulunan Galatasaray, lider Başakşehir'i mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ev sahibi ekibin hedefi ise sarı-kırmızılıları yenerek şampiyonluk şansını biraz daha güçlendirmek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir
Mert
Clichy
Epureanu
Mahmut
Caiçara
Emre
İrfan Can
Visca
Napoleoni
Mossoro
Bajic

Galatasaray
Muslera
Linnes
Ozan
Serdar
Nagatomo
Fernando
Ndiaye
Onyekuru
Feghouli
Rodrigues
Eren

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