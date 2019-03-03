Başakşehir, Galatasaray'la farkı 8'e çıkardı

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Fatih Terim: 8 puan fark kapanır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 8 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya "8 puan da kapanır, 18 puan da. Yeter ki biz kazanalım" dedi