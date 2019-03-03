Başakşehir, Galatasaray'la farkı 8'e çıkardı

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir şampiyonluk şansını biraz daha artırdı. Lider, Yeni Malatya deplasmanında 2-0 kazandı, takipçisi Galatasaray ise Erzurum'la 1-1 berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR, F.BAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
Malatya deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrılan Başakşehir, puanını 54 yaptı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Beşiktaş derbisinden 1 puan çıkaran, bu hafta da Rizespor'u yenen sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de mağlup ederek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesini bekleyecek.
GALATASARAY'IN RAKİBİ ANTALYASPOR
Erzurum'da büyük yara alan Galatasaray, önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. 46 puanı bulunan sarı-kırmızılıar şampiyonluk şansını sürdürebilmek için kazanmak zorunda.
Öte yandan Başakşehir'in 13 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umudunu mucizelere bırakan Beşiktaş ise gelecek hafta sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
25. hafta zirvedeki takımların maçları:
Başakşehir - Fenerbahçe
Galatasaray - Antalyaspor
Beşiktaş - Konyaspor