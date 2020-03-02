Başakşehir Gaziantep'i yenerek lider oldu

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren takımlardan Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.

BAŞAKŞEHİR TEKRAR LİDER

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna yerleşti. 2 maç sonra yenilen Gaziantep ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

TRİBÜNLER ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.

ASKER SELAMI VERİLDİ

İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı. Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı.

ŞEHİTLER İÇİN ÖZEL KLİP YAYINLANDI

İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.