Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat yendi

Başakşehir, Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
8. dakikda Crivelli'nin golüyle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler, 29. dakikada Ayite'nin golüne engel olamayınca mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi.
VİSCA 2 GOL ATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Başakşehir, önce 48 sonra 73. dakikada Edin Visca'yla 2 gol buldu ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Puanını 39'a yükselten turuncu-lacivertliler maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üzerine yükseldi. Gençlerbirliği ise haftayı 21 puanla kapadı.