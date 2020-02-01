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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat yendi

Başakşehir, Crivelli ve Visca'nın (2) golleriyle Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

| Haber Merkezi
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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat yendi

Başakşehir, Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

8. dakikda Crivelli'nin golüyle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler, 29. dakikada Ayite'nin golüne engel olamayınca mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi.

VİSCA 2 GOL ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Başakşehir, önce 48 sonra 73. dakikada Edin Visca'yla 2 gol buldu ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 39'a yükselten turuncu-lacivertliler maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üzerine yükseldi. Gençlerbirliği ise haftayı 21 puanla kapadı.

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