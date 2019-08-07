Başakşehir Giuliano'nun peşinde

Savunma hattına Viera ve Ponck'u, orta sahaya ise Azubuike'yi transfer eden Başakşehir'de yeni hedef 10 numara.

Yönetimle bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, Mossoro'nun eski performansından uzak olması nedeniyle eski Fenerbahçeli Giuliano'nun alınması istedi.

Buruk'tan gelen rapor üzerine menajerlere yetki veren turuncu-lacivertli yönetim, Al Nasr'la temaslar başladı.

8 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Güney'in yolunu tutan yıldız futbolcu geçen sezon 30 lig maçı oynadı, 8 gol 7 asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR MAAŞININ YARISINI VERMEK İSTİYOR

Başakşehir, Giuliano'yu kiralık olarak takıma kazandırmaya çalışacak. Al Nasr'da 4 milyon Euro kazanan oyuncunun yıllık maaşının İstanbul ekibi tarafından karşılanması halinde Araplar bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Başakşehir ise maaşın yarısını ödemeyi planlıyor.



Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.



