Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

1 Cengiz Ünder Napoli'ye de gol attı Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Napoli deplasmanında attığı golle son 6 maçta 6. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

2 Levent Açıkgöz: Çok iyi hazırlanmıştık Karabükspor Teknik Direktörü, ağır Galatasaray yenilgisini değerlendirdi.

3 Beşiktaş açıklama yaptı: Q7'ye fazla ceza vermeyin Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma için Talisca ve Caner örneği vererek fazla ceza verilmesin açıklaması yaptı.

4 Gomis, Karabükspor'a 4 gol attı Galatasaray, Karabükspor'u 7-0 mağlup ederken, Gomis attığı 4 golle yıldızlaştı. Golcü futbolcu, krallık yarışında Burak Yılmaz'la arasındaki farkı açtı.

5 Başakşehir, Göztepe'yi rahat yendi Başakşehir, sahasında ağırladığı Göztepe'yi Epureanu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

6 Galatasaray Karabükspor'a 7 attı Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'u adeta dağıttı. Lig sonuncusunu 7-0 mağlup eden Cimbom, liderliğini sürdürdü.

7 Cenk Tosun siftah yaptı Everton forması giyen Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü Burnley deplasmanında attı.

8 Adnan Polat: G.Saray Çin ya da Katar'a satılır Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, borcun azalmasının mümkün olmadığını söyledi. Polat, "Kulüp ya küçük bir kulüp olur ya da satılır" dedi.

9 Quaresma: Beni tahrik ettiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Quaresma, Josef de Souza'nın da kendisine vurduğunu söyledi.