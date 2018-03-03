Başakşehir, Göztepe'yi rahat yendi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
GOLLER EPUREANU VE MEVLÜT'TEN
Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Alexandru Epureanu ve Mevlüt Erdinç oldu.
Abdullah Avcı, Göztepe maçını değerlendirdi VİDEO
Tamer Tuna: Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet VİDEO
BAŞAKŞEHİR PUANINI 50'YE YÜKSELTTİ
Bu galibiyetina ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken, Göztepe 36 puanda kaldı...