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Başakşehir, Göztepe'yi rahat yendi

Başakşehir, sahasında ağırladığı Göztepe'yi Epureanu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Başakşehir, Göztepe'yi rahat yendi
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

GOLLER EPUREANU VE MEVLÜT'TEN

Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Alexandru Epureanu ve Mevlüt Erdinç oldu.

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BAŞAKŞEHİR PUANINI 50'YE YÜKSELTTİ

Bu galibiyetina ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken, Göztepe 36 puanda kaldı...

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