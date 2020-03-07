Başakşehir haftayı 3, Trabzon 1 puanla kapattı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de hız kesmiyor. 25. hafta maçında Göztepe'nin konuğu olan İstanbul ekibi Demba Ba, Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Kayserispor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Göztepe, Başakşehir karşısında 40. dakikada golü kalesinde gördü.

DEVREYE DEMBA BA'NIN GOLÜYLE GİRİLDİ

Başakşehir'in yıldız golcüsü Demba Ba attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Medipol Başakşehir ikinci yarının başında ikinci golü de buldu.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde bu kez Enzo Crivelli skor tabelasını değiştirdi ve Başakşehir üstünlüğünü 2-0'a çıkardı.

Maçın 83. dakikasında ceza sahasına girmek üzere olan Cameron Jerome'a arkadan faul yapan Epureanu kırmızı kart gördü ve kalan dakikaları konuk ekip 10 kişi tamamladı.

SON SÖZÜ İRFANCAN SÖYLEDİ

Medipol Başakşehir, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile son sözü söyledi ve maç 3-0'a geldi. 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir üç puanı hanesine yazdırırken ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

TRABZON GAZİANTEP'TE 2 PUAN BIRAKTI

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Trabzonspor, Gaziantep FK' deplasmanında 2 puan bıraktı.

Konuk ekip, ilk yarıda etkili olmasına karşın; ikinci yarıda beklenen performansın uzağında kaldı.

Trabzonspor, maçın 22. dakikasında Ekuban'ın şık kafa golüyle 1-0 öne geçti.

SKORU KAYODE EŞİTLEDİ

Ev sahibi Gaziantep, 2. yarı oyunun büyük bölümünü Trabzon yarı sahasında oynadı. 53. dakikada Kayode'nin kafa golüyle skoru eşitledi.

Son 10 dakikada Trabzonspor oyuna ağırlığını koymasına karşın aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Trabzonspor, puanını 49; Gaziantep FK ise 32 yaptı.