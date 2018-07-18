Başakşehir hazırlık maçında Ufa'yı yendi

1 Alisson Becker Liverpool'da Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyalı, Buffon'u geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

2 Girmawit Gebrzihair bronz madalya kazandı 16 yaşında olduğunu iddia eden Girmawit Gebrzihair, Finlandiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

3 Şenol Güneş, Negredo'yu istemediğini belli ediyor Beşiktaş'ın Reading ile oynadığı hazırlık maçında Şenol Güneş'le Negredo arasındaki soğuk tavırlar gözlerden kaçmadı.

4 Fenerbahçe'nin dördüncü genç transferi Fenerbahçe, Karşıyaka'dan 19 yaşındaki Doğukan İnci'yi kadrosuna katıyor. Doğukan, sarı-lacivertli ekibin dördüncü genç transferi olacak.

5 Cengiz'in tercümanı İtalyancayı İtalyancaya çevirdi Cengiz Ünder'in Roma kulüp televizyonundaki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

6 Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.

7 Mustafa, Veli ve Aras gitmek istemiyor Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Beşiktaş yönetiminin, "Maaşınızın yarısını ödeyelim, sözleşmenizi feshedelim" şeklindeki teklifini reddetti.

8 Sosyal medyada rakibini kışkırtan futbolcuya ceza geliyor 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi yasasında yapılacak değişiklikle artık sosyal medyada rakibini kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan yönetici ve futbolcular da ceza alacak.

9 Tarık ve Yasin'e fazladan para ödendi Galatasaray'ın yaptığı mali incelemeler sonunda Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e 4 milyon lira fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.